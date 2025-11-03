Genoa, Malinovskyi: "La strada è ancora lunga, dobbiamo lottare fino alla fine"

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa, ha concesso un'intervista ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Sassuolo, valevole per la decima giornata di Serie A. L'ucraino ha commentato la vittoria e l'importanza del momento per la squadra e la città.

Come commentate questa vittoria?

"La strada è ancora lunga e abbiamo visto come tutti hanno festeggiato. Abbiamo sentito pressione, ma siamo insieme. Siamo una barca e dobbiamo lottare fino alla fine. Tutti i ragazzi che entrano dalla panchina hanno dato un'energia. Tutti vogliono giocare, ma siamo una squadra e dobbiamo restare uniti fino all'ultima partita del campionato. Grazie ai tifosi che sono venuti oggi per la partita. Abbiamo dato tutto e adesso dobbiamo prepararci per la prossima sfida".

Ho visto un abbraccio sentitissimo con i vostri allenatori, Murgita e Criscito. Che cosa vi eravate detti con lo staff tecnico?

Mimmo, il mister, ha passato tante cose qui a Genova e sa tutto da dentro, profondamente. Conosce com'è difficile giocare a Genova, non è facile. Una cosa che non è facile, ma un'altra parte è bella. I tifosi sono meravigliosi. Abbiamo avuto qualche sfortuna, ma sono contento anche per loro che sono arrivati in un momento difficile. Ci hanno caricati e hanno dato qualcosa di più alla squadra.

Quale significato ha questa vittoria per la città?

"Abbiamo vinto per tutti i genovesi questa partita, ma dobbiamo stare concentrati. Domani dobbiamo dimenticare questa partita e pensare alla Fiorentina".