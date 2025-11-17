TMW Genoa, il direttore generale Ricciardella: "Mister De Rossi ci ha sorpresi a livello umano"

Il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, è intervenuto ai media a margine della tavola rotonda “Sport4rights: cultura della sicurezza, valore dello sport” che si svolge alla Badia di Sant’Andrea, casa del settore giovanile del Genoa, a Genova. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Il Genoa organizza da anni questo tipo di convegni. Abbiamo la volontà di aggiornare su temi così importanti e così sensibili. Nella Badia, inaugurata due mesi fa, abbiamo ben 40 ragazzi. Vogliamo far crescere calciatori e calciatrici, ma anche donne e uomini di valori".

Sul nuovo allenatore De Rossi: "Questa sosta ha dato tempo a mister De Rossi di lavorare. Lo sta facendo con grande impegno, siamo molto contenti. Non avevamo dubbi sui valori tecnici dell'allenatore, ma ci ha sorpresi umanamente. Siamo molto contenti".