Angori e l'amore per One Piece: "Zoro il mio preferito. Tanti nello spogliatoio lo seguono"

Samuele Angori, laterale del Pisa, è uno dei tanti fan dell’anime giapponese One Piece: a Tuttosport ha spiegato quale sia il suo personaggio preferito, spiegando che il trasferimento a Pisa è stato decisivo per la nascita di questa passione: "Scelgo lo spadaccino Zoro, che non tradisce mai Rufy e spesso si carica anche di problemi e responsabilità non sue per aiutare gli altri a raggiungere i loro obiettivi".

Dicono che sia diventato un must nel vostro spogliatoio…

"(Ride, ndr). A One Piece mi sono appassionato l’anno scorso, col passaggio al Pisa. C’era Beruatto che ne andava matto e ci eravamo promessi che, al primo gol di uno dei due, avremmo esultato in onore dei nostri personaggi preferiti. Alla 13ª giornata segno contro la Samp e ci è venuto naturale rendere omaggio a One Piece. Pure Tourè e Vignato ne sono grandi fan", ha concluso il terzino italiano.

Angori è anche uno studente, infatti sta frequentando l'Università: "noi calciatori abbiamo tanto tempo libero" ha raccontato "e ho deciso, anche su consiglio di mia mamma e mia sorella, di proseguire il percorso scolastico". Al Liceo se la cavava bene (ha preso la maturità scientifica con 88, ndr) e così ha scelto di iscriversi a Scienze Motorie.