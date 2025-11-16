Lazio Women, Goldoni: "Siamo arrabbiate, possiamo fare meglio. Ci manca coraggio"

Eleonora Goldoni non nasconde la delusione dopo il derby perso contro la Roma. Ai microfoni di Rai Sport la giocatrice della Lazio ha espresso tutto il rammarico per una gara che, soprattutto nella ripresa, ha mostrato segnali di crescita ma non è bastata per cambiare il risultato.

Nel secondo tempo, spiega Goldoni, la squadra ha alzato il livello del proprio gioco: "Nel secondo tempo abbiamo giocato un miglior calcio, però siamo veramente tanto arrabbiate e rammaricate", ha detto, sottolineando come la squadra sentisse di potersela giocare alla pari. "Affrontavamo una squadra di grandissimo livello e che rispettiamo tanto, ma anche noi siamo una squadra molto forte, in grande crescita, e siamo tanto arrabbiate perché abbiamo dato tutto e possiamo fare molto meglio, sicuro».

La Lazio femminile è reduce da anni di crescita costante, ma l’altalena di risultati continua a pesare. Alla domanda su cosa manchi per compiere l’ultimo salto di qualità, Goldoni è stata chiara: "Credo che ci manchi un po’ di sana esperienza e coraggio di giocare delle partite così belle, così importanti davanti a così tanta gente e anche fuori casa:.

Un limite che la squadra vuole colmare lavorando quotidianamente: "Penso che dobbiamo lavorare molto anche su questo, oltre che continuare a fare il percorso che stiamo facendo".