Sorrentino amaro sull'Italia: "Pensavamo di spaventare la Norvegia e far loro 9 gol..."

Presente negli studi televisivi de ‘La Domenica Sportiva’, l’ex portiere Stefano Sorrentino si è soffermato sui temi collegati all'Italia, dopo il pesante 4-1 rifilato a domicilio agli Azzurri dalla Norvegia.

Sorrentino riparte dallo spauracchio di non vedere l’Italia presente nemmeno ai Mondiali del 2026: “Non voglio neanche pensarci, ci sono bambini che ancora non hanno visto l’Italia al Mondiale. Passare da essere quelli che provavano sempre a vincerlo a tre volte di fila senza giocarci sarebbe gravissimo. Bisogna ripartire dal primo tempo, ma nel momento in cui hai subito il gol del pari, la partita è finita. Pensavamo di poterli spaventare, di fargli 9 gol, ma ci hanno dimostrato che il calcio è un’altra cosa”.

Conclude quindi così nella sua analisi Sorrentino: "Vero che siamo partiti forte e che il risultato è pesante, ma lo è pure che la gara avesse poco significato. E quindi anche il mister che chiede scusa ai tifosi non la vedo come una cosa giustissima, da un certo punto di vista. Non trovo il motivo, la partita in fondo è stata fatta, l'avversario è stato più forte".