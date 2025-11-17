Moncini: "Vorrei dimostrare il mio valore in Serie A. E mi auguro di farlo qui a Bari"

Lunga intervista sulle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno all’attaccante del Bari Gabriele Mancini che parla fra passato e presente ripercorrendo la sua carriera partita dalla Toscana e passata per un’esperienza da giovanissimo (16 anni) alla Juventus dove si allenava sotto Antonio Conte e al fianco di Pirlo, Buffon e Del Piero, senza però poi riuscire a conquistare una chance in bianconero.

Poi tanta Serie B dove ormai è considerato uno degli ‘attaccanti di categoria’ più affidabili: “Tante volte magari la prendo male perché sono molto orgoglioso e soprattutto perché vedendo la mia carriera avrei potuto fare di più. Mi fa un po' incazzare questa cosa dell’attaccante di categoria anche se poi se vai a guardare ci sta questa etichetta avendo sempre giocato in Serie B”.

Spazio poi all’esperienza al Bari dove è arrivato in questa stagione e agli obiettivi da inseguire: “Ero un po' preoccupato, lo dico con sincerità, di allontanarmi così tanto da casa, ma sono stato smentito subito e il clima mi ha aiutato sicuramente. Fortunatamente vivo di fronte al mare e la gente è molto calda. È tutto molto bello e piacevole. - conclude Moncini – Ora vorrei dimostrare il mio valore in Serie A, ho questo sentore e mi auguro di farlo qui a Bari”.