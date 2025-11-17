Sampdoria, tutti sotto esame: mezza squadra deve guadagnare la conferma da qui a giugno

“Da qui a giugno è lunga, ma con chi dimostrerà di meritarsi la Samp, sarò il primo a sedermi per parlare di un eventuale prolungamento”. Il direttore sportivo Andrea Mancini aveva parlato così nei giorni scorsi in merito ai tanti giocatori, ben diciotto, che fra prestiti e scadenze di contratto vedranno esaurirsi il rapporto con il club blucerchiato il prossimo trenta giugno. Circa una dozzina invece hanno un accordo fino al 2027 con solamente due calciatori – Narro e Depaoli – che invece sono legati fino al 2028 al club.

Il messaggi odel direttore sportivo è indirizzato, come riporta Il Secolo XIX, a Coda, Venuti, Benedetti, Ricci con il primo che sembra quello più vicino alla conferma, mentre gli altri tre dovranno conquistare sul campo la permanenza dopo una prima parte di stagione fra alti e bassi come un pà tutta la squadra. “ Bisognerà pensare anche ad Altare, fuori lista per infortunio e con prestito in scadenza. Barak e Cherubini sono in prestito secco. Con diritto di riscatto (5 milioni) e controriscatto per l’Udinese (6) Pafundi. - si legge ancora sul quotidiano - Con diritto pure Hadzikadunic e Cuni. Esente Coubis, in prestito dal Milan, ma con obbligo (150 mila euro). Ci sono poi Giordano, Conti, Malagrida, Malanca, Diop, Casalino (debuttante a Venezia). Tutti prodotti del vivaio, tutti in bilico: da gioielli fatti in casa rischiano di salutare a zero”.

“Valutazioni in atto anche su di loro – dice Mancini - perché fanno parte ormai stabilmente della prima squadra. Sono un patrimonio, vogliamo che rimangano e facciano percorsi importanti. Fa piacere quando un ragazzo come Casalino, qui da quando ha 8 anni, arriva a esordire. Il nostro obiettivo deve essere portarne 1 o 2 in prima squadra ogni anno. E riportare le giovanili della Samp a essere ciò che erano fino a pochi anni fa, un’eccellenza”. Per farlo però serve blindare non solo Casalino, ma anche gli altri talenti come Diop, Malagrida eMalanca.