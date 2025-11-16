Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano in due

Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano in dueTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 22:52Serie A
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato a San Siro (MI)

Italia-Norvegia 1-4

Le pagelle dell'Italia (a cura di Raimondo De Magistris)

Donnarumma 5 - Praticamente mai chiamato in causa da Haaland e compagni fino al gol di Nusa. L1-1 è l'inizio della fine.

Di Lorenzo 4.5 - Per un'ora Nusa non è un problema, poi tenta un anticipo su Thorstvedt e alle sua spalle il laterale del Lipsia gli sfila via: è l'accelerata dell'1-1, quella che fa crollare le sue certezze. Bobb gli va via sul 2-1, Haaland lo anticipa sul terzo gol.

Mancini 5 - L'unico superstite dalla sfida di Chișinău, tiene a bada un Haaland finché ne ha. Po il 9 più forte al mondo mette in mostra tutto il suo strapotere e lui è costretto ad alzare bandiera bianca.

Bastoni 5 - Va in affanno dopo un buon primo tempo. Da un suo errore in disimpegno nasce il gol dell'1-3. Dall'86esimo Buongiorno s.v.

Politano 5 - Buona occupazione della corsia quando è l'Italia ad attaccare, ma nella ripresa non tiene il passo dei norvegesi: Nusa e compagni gli vanno via regolarmente.

Frattesi 5 - Gattuso lo lancia dal primo minuto nonostante la diffida. Ha l'occasione di mettersi in mostra nel suo stadio dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato pochissimo, ma ne esce una prestazione così così. I suoi movimenti senza palla sono prevedibili. Dal 68esimo Cristante 5 - Il suo ingresso non riesce a dare più sostanza alla fase difensiva.

Locatelli 5.5 - Nel primo tempo fa un buon lavoro sia quando deve smistare il pallone che in anticipo su Haaland. Nella ripresa cala col resto della squadra. Dall'81esimo Zaccagni s.v.

Barella 5.5 - Dà tutto ciò che ha e finché ne ha. Anche per lui un secondo tempo vissuto tra grandissime difficoltà. Dall'86esimo Ricci s.v.

Dimarco 6.5 - Ispirato e in forma, da un suo suggerimento nasce il gol dell'1-0. Ma poi fa tanto altro, per la difesa norvegese è una costante spina nel fianco.

Esposito 6.5 - Alla prima da titolare con la casacca azzurra timbra il cartellino dopo undici minuti con un movimento da vero numero 9, è il terzo gol in cinque gare con l'Italia. Dall'81esimo Scamacca s.v.

Retegui 5.5 - Altra prestazione di grande generosità: si spende nel pressing, si lancia in profondità, si fa trovare pronto quando deve fare da sponda. Stasera però gli sono mancate le palle buone per timbrare il cartellino.

Gennaro Gattuso 5.5 - Un ottimo primo tempo quello della sua Italia, ma quando cala la condizione fisica sono dolori. La Norvegia nella ripresa andava al doppio, nel finale anche al triplo.

Le pagelle della Norvegia (a cura di Antonino Sergi)

Nyland 6 - Sorpreso forse anche lui dalla girata di Pio Esposito nel primo tempo, poi l'Italia non trova mai lo specchio della porta. Si sporca i guanti nella ripresa deviando la conclusione di Dimarco.

Ryerson 5 - Dimarco ha la strada spianata lungo quella corsia mancina, fronteggiato dal terzino del Borussia Dortmund non in grande serata. Anzi, è suo il pasticcio nell'azione che porta al gol Esposito.

Ajer 6,5 - Va valere i centimetri nei duelli aerei, quasi due metri dall'altezza per il gigante del Brentford che gioca una partita comunque attenta e meno in difficoltà rispetto ad Heggem.

Heggem 5,5 - Duello con Retegui, uno di questi scatena la rabbia di Gattuso che si prende anche il giallo. Il difensore del Bologna però si fa aggirare con troppa facilità da Esposito nell'azione del vantaggio azzurro.

Moller Wolfe 6 - Livello d'attenzione maggiore rispetto a Ryerson a destra, spesso puntato da Politano durante tutta la sfida ma riesce a tenere la posizione senza grandi svarioni. Dal 90' Ostigard sv.

Berg 5,5 - Mezzala destra del centrocampo norvegese, stringe le maglie ma lo spesso centralmente lasciando campo libero a Dimarco a sinistra. Poco d'aiuto a Ryerson nei tanti confronti in corsia. Dal 65' Thorsby 7 - Entra con il piglio giusto, due assist per Haaland e Strand Larsen.

Berge 6,5 - Chiama all'ordine i compagni di reparto, spesso si schiaccia per dare manforte in fase difensiva. Gara ordinata per il centrocampista norvegese da mediano basso.

Thorstvedt 6,5 - Cresce come tutta la Norvegia nel secondo tempo, corre tanto in mezzo al campo. Generoso, sempre sul pezzo e quel velo per Nusa vale come un assist per il compagno. Dal 76' Aasgaard sv.

Sorloth 6,5 - L'attaccante dell'Atletico Madrid viene schierato largo a destra nel tridente, chiamato a compiti difensivi che probabilmente non si sposano alla perfezione con le sua caratteristiche. Ma nel secondo tempo è un'altra storia, pungente e pericoloso in due occasioni. Non si risparmia. Dal 76' Bobb 7 - Gli bastano pochi minuti, prima l'assist per Haaland poi l'avvio dell'azione del terzo gol. Non poteva immaginare miglior impatto.

Haaland 8 - Sembrava nervoso, storie tese con Mancini ma dimostra di essere un fenomeno nel secondo tempo. Due palloni toccati in area di rigore, di prima intenzione, e due gol. Glaciale. Dal 90' Strand Larsen 6,5 - Un pallone, un gol. Cala il poker a San Siro.

Nusa 7 - Ad Solo era stato lo spauracchio della difesa azzurra, impalpabile nel primo tempo di San Siro ma nella ripresa dimostra di che pasta è fatto. Comincia a seminare il panico nello stretto, poi trova il gol del pari con una bella giocata.

Stale Solbakken 7 - Non ci sono più dubbi, nel doppio confronto dimostra di meritare l'accesso al Mondiale più degli azzurri. Sette gol rifilati tra andata e ritorno, anche nonostante le perplessità di un primo tempo giocato a bassissimo ritmo. Nella ripresa è un'altra Norvegia, sfrutta i singoli e azzecca ogni mossa dalla panchina a ma quando hai un certo Haaland davanti tutto diventa più facile. La Norvegia è squadra vera.

Articoli correlati
Italia, Di Lorenzo: "In questi tre mesi c'è uno spirito diverso, prepariamoci per... Italia, Di Lorenzo: "In questi tre mesi c'è uno spirito diverso, prepariamoci per marzo"
Italia, tra poco la conferenza stampa di Gennaro Gattuso Italia, tra poco la conferenza stampa di Gennaro Gattuso
Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite... Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di oggi
Altre notizie Serie A
Italia, Di Lorenzo: "In questi tre mesi c'è uno spirito diverso, prepariamoci per... Italia, Di Lorenzo: "In questi tre mesi c'è uno spirito diverso, prepariamoci per marzo"
Italia, tra poco la conferenza stampa di Gennaro Gattuso Live TMWItalia, tra poco la conferenza stampa di Gennaro Gattuso
Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite... Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di oggi
Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano... Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano in due
Italia, Gattuso: "Chiedo scusa ai tifosi, risultato pesante. Ma riparto dal primo... Italia, Gattuso: "Chiedo scusa ai tifosi, risultato pesante. Ma riparto dal primo tempo"
Qualificazioni Mondiali, si è chiuso il Gruppo I: Israele termina con 3 punti, Moldova... Qualificazioni Mondiali, si è chiuso il Gruppo I: Israele termina con 3 punti, Moldova ko
Sono molto più forti di noi. Una Norvegia in festa passa anche a San Siro: Italia... Sono molto più forti di noi. Una Norvegia in festa passa anche a San Siro: Italia battuta 4-1
Giannichedda: "Cagliari condizionato dagli infortuni. Senza Belotti non mancano solo... Giannichedda: "Cagliari condizionato dagli infortuni. Senza Belotti non mancano solo i gol"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
3 Pio Esposito sblocca Italia-Norvegia, Adani in cronaca punge Haaland: "Ora lo conosci o no?"
4 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
5 16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle mani
Ora in radio
Repliche 11:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di oggi
Immagine top news n.1 Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano in due
Immagine top news n.2 Sono molto più forti di noi. Una Norvegia in festa passa anche a San Siro: Italia battuta 4-1
Immagine top news n.3 Il Milan pensa a un clamoroso ritorno: prende corpo l'idea Thiago Silva per la difesa
Immagine top news n.4 Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Esposito-Retegui in attacco!
Immagine top news n.5 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: Portogallo 31esimo a raggiungere l'obiettivo
Immagine top news n.6 Conceiçao-gol, Portogallo ai Mondiali. Psicodramma Ungheria: Rossi ko e fuori al 96'
Immagine top news n.7 Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.2 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.3 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.4 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, Di Lorenzo: "In questi tre mesi c'è uno spirito diverso, prepariamoci per marzo"
Immagine news Serie A n.2 Italia, tra poco la conferenza stampa di Gennaro Gattuso
Immagine news Serie A n.3 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di oggi
Immagine news Serie A n.4 Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano in due
Immagine news Serie A n.5 Italia, Gattuso: "Chiedo scusa ai tifosi, risultato pesante. Ma riparto dal primo tempo"
Immagine news Serie A n.6 Qualificazioni Mondiali, si è chiuso il Gruppo I: Israele termina con 3 punti, Moldova ko
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, allarme Ferrari: domani gli esami, si teme uno stiramento
Immagine news Serie B n.2 Cissè: "Andare al Catanzaro è stata la scelta giusta, a Verona non avevo continuità"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, l'attesa sta per finire: Tutino verso una maglia da titolare contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Ambizioni da vertice, risultati da metà classifica: il Palermo deve cambiare passo
Immagine news Serie B n.5 Davide Dionigi, l’architetto dei miracoli: la Reggiana torna a sognare
Immagine news Serie B n.6 Quel Modena che non ti aspetti. Nel campionato delle "tanto attese", ecco la vera sorpresa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Zanchetta: "Risultato importante, ora servono mentalità e continuità"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Raffaele: "Grande rimonta e primo posto meritato. Gli attaccanti segneranno presto"
Immagine news Serie C n.3 Aronica amareggiato: “Due disattenzioni ci sono costate la gara. Meritavamo almeno il pari”
Immagine news Serie C n.4 Potenza, De Giorgio si rialza: "Ho continuato a lavorare in silenzio. Ora ritroviamo fiducia e identità"
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Santoni: "Risultato deludentissimo, dobbiamo essere più cattivi e imparare in fretta"
Immagine news Serie C n.6 Monopoli travolto a Benevento, Colombo ammette: "Divario evidente, siamo mancati in tutto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F, Rossettini esulta dopo il derby: "Era fondamentale riprendere il nostro cammino"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Bergamaschi: "Abbiamo dominato, peccato aver segnato solo un gol"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Goldoni: "Siamo arrabbiate, possiamo fare meglio. Ci manca coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma F., Di Guglielmo: “Vittoria fondamentale. Il gol nel derby emozione che non si può spiegare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Juventus torna a correre: Vansgaard-Girelli, 2-0 al Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma stende la Lazio nel derby: 1-0 e vetta consolidata. La classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?