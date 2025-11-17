Il rosso su Pato, il 4-0 al Milan con Mourinho in panchina: tutti i derby vissuti da Chivu

Gli occhi sono tutti rivolti a domenica sera (23 novembre, ore 20:45), quando andrà in scena Inter-Milan. E non potrebbe essere altrimenti, per il fascino che trasuda il derby della Madonnina ma soprattutto per il peso che rivestirà il risultato. I nerazzurri al momento sono in vetta con due punti di vantaggio sui rossoneri di Allegri, quindi in caso di vittoria Cristian Chivu salirebbe a +5 e darebbe una botta dolorosa ai cugini. E viceversa, qualora dovessero ribaltarsi le sorti dell'incontro

Il confronto

Intanto, nella sua carriera da difensore dal mancino fatato e alle volte dislocato a centrocampo, con la maglia dell'Inter indosso ha disputato 10 stracittadine per un totale di 4 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte (una in una Supercoppa italiana in Cina). Dunque parte in svantaggio rispetto al suo diretto rivale Allegri, che tra Milan e Juventus ha collezionato 16 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte.

Ricordi misti

Ma il passato non si cancella e Chivu ricorda come fosse ieri il suo primo derby: come riporta La Gazzetta dello Sport fu il 23 dicembre del 2007, il 2-1 firmato da Julio Cruz e Cambiasso come regalo di Natale ai tifosi nerazzurri. Questo nel ruolo di mezzala. L'ultima stracittadina da atto I di Mancini in panchina invece segnò profondamente Chivu, con disfatta finale e punizione calciata quasi fuori dallo stadio Meazza per lo Scudetto sfilato. Il preferito e più a cuore il 4-0 in casa del Milan, con Mourinho al timone stagione 2009/10, mentre il dolore più grande provato la stagione seguente con Leonardo allenatore e un 3-0 peggiorato dal cartellino rosso rimediato proprio dal romeno per un fallo su Pato. E in panchina risultava già Max.