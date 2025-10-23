Genoa, il ds Ottolini ribadisce la fiducia a Vieira: "Sintonia totale con lui"

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ribadisce ancora una volta la piena fiducia al tecnico rossoblu Patrick Vieira: "Caccia alla salvezza? È la realtà, questo è l'obiettivo su cui siamo tutti allineati. Abbiamo tutti gli strumenti per raggiungere l'obiettivo. Ora qualcuno vede tutto nero ma noi abbiamo il dovere di essere lucidi e pensare che ci sono 31 partite davanti. Abbiamo una struttura e una identità, è una squadra che si presta a interpretare più sistemi. Dobbiamo trovare l'equilibrio. C’è sintonia totale con Vieira", le sue parole rilasciate in una intervista a Il Secolo XIX.

Parlando del mercato, aggiunge: "Se a gennaio occorrerà aggiustare qualcosa sarà fatto ciò che serve. Siamo determinati a uscire da questa situazione, stiamo cercando le soluzioni giuste insieme al mister per avere più risultati perché le prestazioni non sono mancate, come dicono i dati a nostra disposizione. Le analisi le facciamo sia quando le cose vanno bene sia quando non vanno bene. L'amarezza e la frustrazione fanno parte del gioco, come accaduto domenica con quel rigore sbagliato".

Sul rigore sbagliato da Cornet contro il Parma, il dirigente confessa: "Quando ho visto che Cornet andava sul dischetto mi sono sentito tranquillo perché ho visto come di solito calcia i rigori Maxwell. Non è andata bene ma hanno sbagliato anche tanti grandi campioni".