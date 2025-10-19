Genoa, Ottolini: "Sono concentrato qui. Dobbiamo riportare entusiasmo ai tifosi"
Tra pochi minuti a Marassi, Genoa-Parma. I rossoblu alla ricerca del primo successo in campionato. La squadra di Vieira, sconfitta dal Napoli al Maradona, prima della sosta, è ultima in classifica con appena due punti conquistati
Il francese conferma gli stessi 11 visti prima della sosta. Nel pacchetto a 4 di difesa, preferito ancora Ellertsson a Martin. Alto a destra fiducia a Norton-Cuffy, con Vitinha dal lato opposto. Davanti c'è Ekhator, in panchina Colombo.
Prima del match ai microfoni di DAZN, ha parlato Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa. Queste le sue parole.
"L'energia si trova tramite i tifosi. Loro ce la trasmettono, noi dobbiamo restituirgliela. Stiamo lavorando nella maniera migliore e speriamo di tradurlo in campo".
C'è un problema nelle partite casalinghe?
"Noi dobbiamo giocare nella stessa maniera, sia in casa che fuori".
Qual'è il suo futuro?
"Non c'è niente da dire. Siamo concentrati solo sul Genoa e sui risultati".