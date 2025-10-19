TMW Genoa, Ottolini: "Restiamo uniti. Lavoriamo tutti insieme con mister Vieira e il nostro staff"

Marco Ottolini fa riferimento all'unità. Dopo il pareggio casalingo contro il Parma, il direttore sportivo del Genoa ha rilasciato una brevissima dichiarazione: "È il momento di stare uniti e lavorare tutti insieme con il nostro allenatore e il nostro staff per liberare la testa e le qualità di questa squadra. Ci sono partite in cui tiri ripetutamente e non segni e magari sbagli anche un rigore nel recupero. Questo è il calcio.

Se siamo in questa situazione tuttavia è evidente che ci sono cose da migliorare e ne siamo consci. Il malumore dei nostri tifosi a fine partita è legittimo, questi fischi ci devono spronare a fare meglio. Abbiamo un obiettivo comune e insieme lo raggiungeremo".