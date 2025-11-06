Genoa, il primo giorno in rossoblù di Daniele De Rossi: oggi dirigerà la seduta di allenamento

Il suo arrivo poco dopo le ore 20 in un hotel del centro cittadino. Al suo fianco il nuovo direttore sportivo Diego Lopez. Inizia ufficialmente, oggi ci sarà il comunicato da parte del club, l'avventura di Daniele De Rossi al Genoa. Sarà l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale campione del mondo con Marcello Lippi il nuovo allenatore della formazione rossoblù in sostituzione di Patrick Vieira. Il compito non sarà facile, risollevare il Grifone in classifica, ma il successo ottenuto lunedì scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo può rappresentare una buona iniezione di fiducia importante per il futuro.

I dettagli

Un'avventura che ripartirà dal "Ferraris" dove, poco più di un anno fa dopo il pareggio ottenuto proprio contro il Genoa, collezionò l'ultima panchina in giallorosso prima dell'esonero. DDR si è legato alla sua nuova società con un contratto valido fino a giugno 2026 ma che verrà automaticamente rinnovato di un anno qualora arrivasse la salvezza al termine della stagione.

Oggi il primo allenamento

Ieri l'arrivo all'ombra della Lanterna e oggi il primo allenamento. De Rossi infatti conoscerà al centro sportivo "Gianluca Signorini" la squadra e dirigerà la prima seduta. Il calendario denso di impegni non lascia un attimo di riposo: domenica prossima a Marassi arriverà la Fiorentina per uno scontro diretto da non fallire.