Il Genoa a De Rossi, Il Messaggero titola: "L'ex Capitan Futuro riparte da Marassi"

Una bandiera giallorossa sulla panchina del Grifone. Sembrerebbe ormai tutto fatto per l'annuncio imminente di Daniele De Rossi come nuovo allenatore del Genoa dopo l'allontanamento di Patrick Vieira. "L'ex Capitan Futuro riparte da Marassi", titola in prima pagina e in taglio alto Il Messaggero.

L'ex capitano giallorosso si legherà al club più antico d'Italia con un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza e avrà il compito di preparare la delicatissima gara casalinga contro la Fiorentina in programma domenica prossima al "Ferraris". In panchina però non ci sarà in quanto dovrà scontare ancora un turno di squalifica dall'ultima sua esperienza alla Roma in seguito all'espulsione rimediata proprio a Marassi, ironia della sorte, contro il Genoa.