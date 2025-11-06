De Rossi, per curare il Genoa. Il Secolo XIX: "Un altro campione del mondo"
Nella prima pagina di oggi de Il Secolo XIX, trova spazio la questione del nuovo allenatore del Genoa. Individuato il sostituto dell'esonerato Vieira, dopo un match in cui ha allenato il tandem composto da Criscito e Murgita. Ecco il titolo, riportato nello specifico in taglio alto: "De Rossi, per curare il Genoa, un altro campione del mondo".
Dopo Alberto Gilardino, che ha riportato in Serie A i grifoni per poi condurli ad una tranquilla salvezza l'anno successivo, arriva sulla panchina genoana un altro eroe del 2006. Grande opportunità per De Rossi, fermo dalle prime delle settimane della scorsa stagione quando venne esonerato da mister della Roma e sostituito da Juric.
