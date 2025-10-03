Matri avvisa Tudor: "Alla Juve serve una gerarchia: chi è il titolare in attacco?"

Si avvicina il big match fra Juventus e Milan, previsto domenica sera e che potrà dire già molto su quale delle due compagini potrà realmente dire la sua sullo Scudetto. Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il doppio ex della sfida, Alessandro Matri, ha detto la sua sulla sfida: "Equilibrata, anche se il Milan viene da cinque vittorie difila e la Juventus da quattro pareggi. Sono due squadre che in estate si sono rinforzate e che stanno bene", le sue parole.

Entrando nel dettaglio, Matri aggiunge: "I rossoneri hanno trovato certezze più in fretta: mi sembra che abbiano una bella idea di gioco e contro il Napoli, in inferiorità numerica, hanno mostrato solidità difensiva e capacità di soffrire. I bianconeri invece stanno soffrendo un po’ di più perché subiscono qualche gol di troppo e in avanti non c’è ancora una gerarchia stabilita per il ruolo di centravanti".

A tal proposito, sull'attacco bianconero Matri aggiunge: "Conosco la pressione che ha un attaccante, lo scendere in campo con l’obbligo di dover far gol. All’Inter Lautaro e Thuram non hanno il posto assicurato, ma sono titolari, lo stesso Leao al Milan, quando starà bene. Alla Juventus questo non sta succedendo e chiunque dei tre vada in campo, non è tranquillo. O quanto meno si sente sotto esame in vista della gara successiva".