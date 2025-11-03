Genoa, Murgita: "Essere squadra e rappresentare lo spirito rossoblù contro il Sassuolo"

Alla vigilia della decima giornata di Serie A, i microfoni di DAZN hanno raccolto le dichiarazioni di Roberto Murgita, allenatore ad interim del Genoa. In questa intervista esclusiva, Murgita illustra le priorità della squadra rossoblù in vista della sfida contro il Sassuolo, affrontando tematiche cruciali quali la risposta dei giocatori alle indicazioni tecniche, il significato emotivo del suo nuovo ruolo e le scelte tattiche adottate in preparazione della gara.

Quale risposta ha ricevuto dalla squadra rispetto alle priorità comunicate ai tifosi?

"La risposta è stata quella di essere squadra, di rappresentare veramente lo spirito del Genoa e di battagliare su ogni pallone. Sappiamo bene che il Sassuolo è una squadra difficile da affrontare, ma dobbiamo venire fuori con il nostro spirito e con la nostra anima, quella che i nostri tifosi conoscono benissimo".

Che significato ha per lei, dopo un lungo percorso all'interno del club, assumere il ruolo di allenatore della prima squadra insieme a Criscito nella sua prima esperienza in Serie A?

"È un'emozione grandissima. Mi trovo veramente all'unisono con il Genoa e sono grato per le grandi occasioni che il club mi ha concesso. Tuttavia, in questo momento rimango completamente concentrato su quello che dobbiamo fare sul campo".

Quali sono le ragioni della scelta del modulo 3-5-2, inedito per il Genoa in questa stagione?

"È una scelta pensata per favorire il nostro modo di giocare con due attaccanti. Partiamo con questa impostazione, ma non è detto che non cambiamo durante la partita. I due attaccanti rimangono comunque una priorità per noi, perché crediamo che la loro collaborazione possa rappresentare un valore aggiunto per la squadra. È qualcosa che vogliamo portare concretamente in campo".

Esiste anche l'obiettivo di recuperare giocatori come Colombo?

"Ci sono molte priorità in questo momento, ma la prima rimane quella di recuperare il Genoa nel suo complesso".