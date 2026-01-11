Genoa, nuovo nome per il centrocampo: nel mirino finisce l'honduregno Arriaga del Levante

Il primo rinforzo del mercato invernale del Genoa sarà un nuovo portiere. Nonostante la grande riposta che qualche giorno fa Leali ha dato contro il Milan, De Rossi ha ribadito quella che è la sua decisione: avere un nuovo numero 1 che possa alzare il livello della squadra. In tal senso, fallito nelle scorse settimane l’assalto alla Juventus per riportare a Marassi Mattia Perin, gli uomini del mercato del Grifone stanno definendo gli ultimi dettagli per portare in Liguria il brasiliano Bento. L’attuale estremo difensore dell’Al Nasser ha deciso di salutare Cristiano Ronaldo e l’Arabia per iniziare una nuova avventura in Serie A e giocarsi la possibilità di andare al Mondiale tra sei mesi.

Parallelamente, però, il Genoa sta portando avanti altre trattative e nel mirino c’è anche un centrocampista che possa aumentare il tasso tecnico e fisico all’interno della rosa. L’ultimo nome finito nei taccuini della dirigenza rossoblù, riferisce l’esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, è quello di Kervin Arriaga, centrocampista del Levante.

Mediano honduregno classe 1998, Arriaga è cresciuto in patria con le maglie di Platense e Marathon prima di andare negli Stati Uniti e accasarsi per due stagioni ai Minnesota United. Nell’estate del 2024 approda in Europa, ai serbi del Partizan Belgrado, dove resta soltanto sei mesi prima di andare a terminare la stagione in prestito al Real Saragozza. Adesso l’avventura al Levante, dove in questi primi 6 mesi ha collezionato 15 presenze, con un gol e un assist. Vanta anche 43 gettoni con la propria nazionale, mettendo a referto anche 4 gol.