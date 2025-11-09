TMW
Genoa, il punto dall'infermeria dopo il 2-2 con la Fiorentina: come stanno Ekuban ed Ekhator
TUTTO mercato WEB
Dopo il 2-2 con la Fiorentina alla prima uscita di Daniele De Rossi, arrivano aggiornamenti dall’infermeria del Genoa. In particolare, Caleb Ekuban, rimasto in panchina nel 2-2 con i viola, soffre di un affaticamento al flessore della gamba sinistra.
È invece subentrato in corso d’opera Jeff Ekhator, uscito dolorante per un fastidio al tallone: si tratta di fascite plantare.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Non stiamo facendo riflessioni solo su Vivarini"
Serie C
Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Pronostici
Calcio femminile