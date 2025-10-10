Ekuban: "Qua per aiutare la squadra, lo staff e tutti quelli che vogliono bene al Genoa"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione genovese de La Repubblica, l'attaccante del Genoa Caleb Ekuban ha parlato della fatica che sta facendo in questo momento la squadra di Vieira a trovare la via del gol: "Sappiamo che stiamo veramente facendo un po’ fatica sotto questo punto di vista e sappiamo anche che soltanto lavorando insieme alla squadra riusciamo a crearci delle occasioni. Quindi nessuno di noi si sta fasciando la testa per poter risolvere la situazione e siamo tutti qui per cercare di fare il massimo che se poi sono tanti gol ben venga per la squadra".

Ormai l'attaccante è uno dei veterani, con i suoi cinque anni con la maglia rossoblù: "Diciamo che cerco sempre di dare una voce in più quando mi viene richiesta o quando vedo che la situazione ne ha bisogno.

Sono qui da cinque anni, anche se in realtà, malgrado tanti infortuni, sembra che sia qui da due e questo ruolo da veterano, chiamiamolo, è un qualcosa che ovviamente mi rende anche orgoglioso perché in una squadra del genere poter essere considerato uno dei più vecchi non è una cosa da poco. Siamo qua per aiutare la squadra, aiutare lo staff, aiutare tutti quelli che vogliono bene al Genoa".