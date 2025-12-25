Genoa, i "magnifici sette" in scadenza di contratto: è Martin il più vicino al rinnovo

Sette Grifoni in attesa di rinnovo. Il mercato del Genoa non è ancora iniziato ma il club dovrà pensare alla situazione di diversi calciatori rossoblù che andranno in scadenza il prossimo giugno. Il nuovo Chief of Football Diego Lopez è al lavoro per valutare le situazioni caso per caso per raggiungere poi l'intesa definitiva.

Martin il più vicino al rinnovo

Chi sembra essere più avanti come situazione è Aaron Martin. L'esterno spagnolo è uno degli elementi cardine della scacchiera di mister Daniele De Rossi. Esterno mancino di grande gamba è sempre molto pericoloso con il suo mancino diventando nella passata stagione re degli assist (8 i passaggi decisivi per i compagni). Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione con i dialoghi che proseguono costruttivi. La speranza è che si possa arrivare al più presto a mettere nero su bianco. Va però ricordato che è già presente un'opzione di rinnovo per una stagione così come per Caleb Ekuban.

La situazione di Thorsby

C'è fiducia anche per quanto riguarda Morten Thorsby. Il norvegese, oltre ad essere un uomo spogliatoio, ha sempre dato garanzie quando chiamato in causa mettendo al sua fisicità e la sua capacità di elevazione al servizio dei compagni. Anche nel suo caso, il club è al lavoro per il rinnovo e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

Le altre situazioni

Andranno in scadenza fra sei mesi anche Nicola Leali, Daniele Sommariva, Junior Messias e Stefano Sabelli. In questi casi permangono più dubbi ma non è escluso che possano esserci novità a breve. Per quanto riguarda per esempio il terzo portiere, in campo nell'ultima gara contro l'Atalanta per il rosso a Leali, potrebbero esserci dei negoziati verso il finale di stagione.