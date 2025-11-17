Genoa, primo vertice di mercato tra De Rossi e Lopez: il piano per gennaio. Torna Perin?

Un'arma a doppio taglio? Intanto Daniele De Rossi, accomodatosi sulla panchina del Genoa da 11 giorni, ha pescato un individuato un'area precisa sulla quale lavorare a fondo: i calci piazzati. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, il Grifone ha incassato 7 dei 16 gol proprio da palla inattiva, da Vlahovic contro la Juventus, poi Zaccagni con la Lazio e non solo.

Ancor prima di affrontare la Fiorentina, quando ancora si attendeva l'inizio della sosta nazionali, De Rossi e il suo staff hanno toccato con mano la problematica e hanno cercato di risolvere le controversie. Eppure nelle ultime due partite disputate dai rossoblù sono stati segnate anche 4 reti consecutive sugli sviluppi di un calcio da fermo tra Sassuolo e la Viola appunto.

Poi spicca il primo vertice di mercato. Secondo quanto rivelato dal quotidiano ligure, infatti, Daniele De Rossi e il nuovo responsabile dell'area tecnica Diego Lopez hanno fatto il punto sull'organico a disposizione di DDR e a gennaio sono attesi dei rinforzi. Almeno uno per reparto. In questo senso il dirigente del Genoa tra oggi e domani avrà dei meeting predisposti ad hoc per impostare la traccia da seguire per la finestra di trasferimenti invernale.

E tra le suggestioni emerse spunta anche il possibile ritorno di Mattia Perin, sempre rimasto nel cuore e nei pensieri del Grifone. Il secondo portiere della Juventus sarebbe felice di rigiocare al Ferraris con la maglia rossoblù, presto o tardi, anche se ad oggi non sono andati in scena contatti concreti e resterebbero da delineare forme e tempi dell'affare.