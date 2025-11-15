TMW Ezio Sella su De Rossi: "Lo conosco da sempre: personalità giusta per il Genoa"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com Ezio Sella, che ha lavorato in varie vesti nello staff tecnico della Roma dal 1993 al 2005, ha parlato anche di Daniele De Rossi, che ha visto sbocciare in giallorosso.

Come vede l'avventura di De Rossi a Genova? È un tecnico che lei conosce bene e da tanti anni.

"Lo vedo bene. Conoscendolo da tanti anni so bene che ha tutte le carte in regola per essere un bravo allenatore ed arriva in una piazza molto passionale e dalla grande tradizione. Aggiungo che ha le capacità e la personalità per fare molto bene. A volte serve anche un pizzico di fortuna gli auguro anche quella, ma sono certo che si farà valere".

La Roma quanto può credere allo Scudetto?

"Quando sei lì ci devi credere, la Roma deve crederci. Il merito va a Gasperini, che sta facendo un grande lavoro. Soprattutto considerando le assenze che ha nel reparto offensivo. Quando ti trovi lì cominci a prendere un po' di autostima, a crederci, come giusto che sia. Ogni allenatore quando inizia la stagione cerca di puntare al massimo. I giallorossi hanno dimostrato di meritare di stare in quelle posizioni di classifica lì. Sicuramente nelle prime quattro credo sia possibile per i giallorossi rimanerci fino alla fine, ma nel calcio le sorprese ci sono".

Se si arrivasse così a gennaio, è obbligatorio per il club fare un innesto rilevante davanti, come potrebbe essere Zirkzee?

"È evidente che la Roma abbia bisogno di un attaccante di spessore, di qualità. Da aggiungere a questa squadra che pur senza attaccanti porta già molti giocatori in area. Se ne aggiungi uno che possa aiutarli ben venga, basta che sia un arrivo importante, che faccia la differenza".