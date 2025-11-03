Genoa, Thorsby: "Con Criscito grande sintonia. Vogliamo ritrovare il nostro DNA"

In occasione della decima giornata di Serie A, i microfoni di DAZN hanno raccolto le dichiarazioni di Martin Thorsby, centrocampista del Genoa, in vista della delicata sfida contro il Sassuolo. L’intervista approfondisce il lavoro svolto dalla squadra sotto la guida di Domenico (Mimmo) Criscito nei giorni precedenti alla partita, l’importanza della coesione del gruppo e il rapporto speciale con i tifosi rossoblù.

Già da due giorni lavorate a stretto contatto con Mimmo. Come stanno andando questi allenamenti e che atmosfera si respira nel gruppo?

"Abbiamo iniziato a lavorare con Mimmo Criscito già da due giorni fa e ci siamo impegnati molto. Tutti noi siamo concentrati sulla partita e sentiamo l’importanza del lavoro svolto insieme. È fondamentale per noi avere una persona di riferimento come Mimmo, con cui possiamo anche instaurare un rapporto di fiducia. Lo conosciamo bene, lavoriamo in sintonia e crediamo di essere pronti a scendere in campo uniti".

Dopo l’ultima partita dove forse non siete riusciti a esprimere tutto il vostro potenziale, qual è l’obiettivo per questo match contro il Sassuolo?

"L’obiettivo è chiaro: vogliamo ritrovare il nostro DNA, tornare a essere la squadra che sappiamo di poter essere. Nell’ultima gara non eravamo noi stessi e sentiamo la necessità di riscoprire la nostra vera identità. Dobbiamo dimostrare chi siamo davvero e solo dopo potremo vedere quale sarà il risultato sul campo".

A Reggio Emilia saranno presenti più di 1200 tifosi del Genoa. Che messaggio vuoi lanciare loro?

"Sento che siamo debitori nei confronti dei nostri straordinari tifosi. I nostri sostenitori sono sempre al nostro fianco, non ci fanno mai mancare il loro affetto. Oggi abbiamo la possibilità di tirare fuori qualcosa di significativo per loro. La cosa più importante per me è far vedere che siamo una squadra vera, un gruppo unito che lotta insieme per un unico obiettivo".