Genoa, Vasquez: "La partita di oggi è importante per il nostro futuro"
Nel pre-partita di Hellas Verona-Genoa, Johan Vasquez, difensore dei rossoblù è stato intervistato ai microfoni di Dazn per presentare il match contro gli scaligeri.
La presentazione del match.
"La vittoria in trasferta manca da tanto, ma non pensiamo al passato. È importante la partita di oggi, per tutte e due le squadre. È una partita importante per il nostro futuro. Dobbiamo restare uniti".
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Genoa.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Paolo Sammarco.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Colombo, Ekuban. Allenatore: Daniele De Rossi.