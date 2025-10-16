Giaccherini esalta Cambiaso: "Mi fa impazzire. E nei momenti di difficoltà non tradisce mai"

A Tuttosport, Emanuele Giaccherini parla così di Andrea Cambiaso, uno dei giocatori che ha avuto un peggioramento esponenziale nel rendimento: "Ho un debole per lui: mi fa davvero impazzire. Nei momenti di difficoltà non tradisce mai. Penso che gli stia mancando un po’ di serenità. Deve avere fiducia nei propri mezzi ed essere più sfrontato, specie nell’uno contro uno, perché è un grandissimo giocatore".

Riguardo alla concorrenza in attacco, Giacchierini ha individuato nel problema della Juventus la possibilità, paradossale, di poter scegliere quale punta schierare. Ha spiegato che cambiare continuamente l'attacco finisce per farne risentire l'intera squadra, evidenziando la necessità di punti di riferimento fissi. Per questo motivo, ha concluso che prima o poi Tudor dovrà necessariamente scegliere e trovare un titolare tra i tre attaccanti.

In merito all'infortunio di Bremer, Giacchierini lo vede come un "assist" per il passaggio a una difesa a quattro. L'ex calciatore ha sottolineato che l'assenza del brasiliano sarà pesantissima da digerire, poiché in questo momento il suo status è paragonabile a quello di Yildiz. Senza Bremer, Tudor sarà costretto a trovare soluzioni. Giocare con una difesa a quattro, utilizzando un terzino di spinta (come Cambiaso) e uno più bloccato (come Kalulu), potrebbe, a suo avviso, dare maggiore equilibrio alla manovra.