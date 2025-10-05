Juventus, Cambiaso: "Conoscendo Allegri, mi aspettavo una partita così bloccata"

L'esterno della Juventus Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Milan chiuso sullo 0-0 e valido per la 6^ giornata di Serie A.

L'umore che c'è nello spogliatoio, per il quinto pareggio consecutivo?

"C'è entusiasmo, ma 5 pareggi di fila sono tanti e diversi. Bisogna però andare avanti con entusiasmo".

Ve la siete immaginata così?

"Non mi aspettavo nulla di diverso, conosco il mister e sapevo che sarebbe stata bloccata. Offensivamente potevamo fare di più, ma il Milan rispetto ad inizio stagione ha raggiunto un'ottima fase difensiva. Non siamo tanto riusciti a creare superiorità sugli esterni".

Gruppo con più fiducia dell'anno scorso: lo sentita anche voi?

"C'è più entusiasmo rispetto all'anno scorso, siamo più affiatati e c'è più voglia di giocare insieme. Questo va portato avanti fino alla fine, indipendentemente dai risultati".