Cremonese, Giacchetta: “Con la Juve usciti a testa alta, Vardy esempio di umiltà”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Pisa:

“La gara con la Juventus ci ha lasciato la consapevolezza che possiamo giocarcela con avversari di altissimo livello. Ovviamente i valori sono diversi, ma noi abbiamo messo in campo tanto cuore e voglia di non farci superare dall’avversario. Siamo usciti a testa alta da quella sfida e abbiamo cercato di prepararci al meglio per la partita con il Pisa.

Siamo un gruppo umile, con i piedi ben saldi a terra. Siamo una neopromossa e vogliamo scoprire, gara dopo gara, fin dove possiamo arrivare. Ci prepariamo sempre pensando di affrontare un avversario migliore di noi: per ora questo modo di pensare ci sta dando risultati positivi.

Vardy? È un’icona del calcio inglese, ha tanti fan anche in Italia. È arrivato con grande umiltà e si è inserito perfettamente in uno spogliatoio di lavoratori. È uno dei primi a dare l’esempio: parliamo di un giocatore di alto livello che, con il comportamento e la qualità negli allenamenti, riesce a rendere al massimo in campo. Questo è il complimento più bello che possiamo fargli.”