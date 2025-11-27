Gilmour a rischio operazione, Napoli nei guai. Fabregas parla di Paz, le top news delle 18

Brutte notizie per il centrocampo del Napoli: Antonio Conte dovrà fare a meno di Billy Gilmour per un mese e mezzo, secondo le ultime indiscrezione di Sky Sport. Il centrocampista scozzese è alle prese con un pubalgia e in queste ore si sta valutando l’ipotesi operazione chirurgica, che lo terrebbe fuori fino a febbraio.

Cesc Fabregas, nella conferenza stampa di vigilia, ha parlato anche del futuro di Nico Paz dopo le voci sul Real Madrid: "Non si deve dire niente. È un giocatore del Como, sarà con noi, poi dipende quello che decide l'altra squadra. Però non scarto che Nico possa essere qui anche l'anno prossimo. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui". Per il momento dunque, il futuro lascia spazio al campo. Almeno fino a giugno.

Diversi club, nell'estate scorsa, hanno chiesto informazioni su Zion Suzuki. Per il Bayern Monaco poteva essere il sostituto di Manuel Neuer, salvo poi decidere di allontanare l'investimento al 2026, quando scadrà il suo contratto. Poi Manchester United e Chelsea, oppure il West Ham. Tutti club che si potrebbero ripresentare al netto del fatto che rimarrà ai box per parecchio tempo. Tanto che il Parma ha deciso di tesserare l'esperto Vicente Guaita come sostituto, anche se resta da capire chi verrà scelto come portiere titolare fra lui e un buon Corvi nella sfida con il Verona.