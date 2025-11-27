Tacchinardi duro su Bodo-Juve: "Primo tempo imbarazzante, ero scioccato"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, nel corso di una diretta YouTube con il Bianconero ha parlato con toni duri dell'ultima gara della squadra di Spalletti: "Era una partita da vincere, dovevi fare qualcosa di importante ma il primo tempo è stato imbarazzante. Non so se si rendono conto di dove sono, cosa stanno facendo e che maglia stanno indossando. Quella è una partita da dentro o fuori, se perdi sei fuori da tutto.

Fortunatamente penso che Spalletti abbia ribaltato lo spogliatoio, la Juve non può fare un primo tempo del genere, lo accetterei dopo un fiotto di dieci vittorie ma non è il caso della Juve, ero scioccato. Nel secondo tempo fortunatamente la squadra ha cambiato atteggiamento. I giocatori devono venirne fuori. Lui non ha quasi mai un giorno per preparare la partita, anche se sulle palle inattive magari si può marcare diversamente a volte".

Le partite fredde: "Penso a Rosenborg. Partite difficili, penso al rischio infortuni, soprattutto con un sintetico. In Italia non siamo abituati, è un calcio diverso e difficile, la palla va molto più veloce. La Vecchia Signora era in difficoltà nei primi minuti si è visto. La vittoria è un plus diverso, non voglio esaltarmi tanto, anche nelle indicazioni di Spalletti ho visto che va bene ma bisogna fare di più. Non so se sia preoccupato ma continua a battere su personalità, fame, coraggio. Abbiamo vinto contro una squadra di livello anche se vincere e farlo in casa loro non è mai facile. Dobbiamo essere sinceri: se non entra Yildiz la squadra è molto piatta. Spalletti è preparato ed esperto".