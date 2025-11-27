Giana Erminio, Albè: "Ci manca un centravanti. Ma uno discreto chiede 100mila euro..."

"La Serie C, qui, è un piccolo, quotidiano capolavoro. La zona playoff? C’è un equilibrio micidiale, siamo tutte lì": in un'intervista rilasciata a Il Giorno-Milano, parla così il Vice Presidente con delega all’Area Tecnica della Giana Erminio Cesare Albé. Che ha festeggiato i suoi 40 anni nel club.

Un club che ha visto negli anni la grande scalata verso il professionismo, giocatori che hanno poi calcato il campo della Serie A, allenatori che magari in massima serie potrebbero arrivarci (per Albè, l'attuale allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella è un predestinato). E che ora lotta per zone nobili della classifica, anche probabilmente manca ancora qualcosina: "La rosa non è malvagia, anche se ci manca un certo tipo di centravanti - dice il dirigente -. Ormai, però, appena uno è discreto chiede 100mila euro, magari l’appartamento... Tocca far di conto. E allora facciamo le scommesse".

A ogni modo, come detto, la classifica (del Girone A di C) è dalla parte dei lombardi, e di seguito la riportiamo:

Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva