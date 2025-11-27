Roma con il fiato sospeso: a metà primo tempo lascia il campo per infortunio Koné
Un cambio obbligato per la Roma poco oltre la metà del primo tempo nella partita di Europa League contro il Midtyjlland: Gasperini e il popolo romanista sperano che Manu Kone non abbia niente di serio. Sostituito al 27', il centrocampista era stato però colpito con un pestone una decina di minuti prima. Dopo aver provato a superare il dolore alla caviglia, ha alzato bandiera bianca e lasciato anzitempo la contesa.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
