Roma subito in vantaggio: Celik sempre più protagonista, assist per l'1-0 di El Aynaoui
La Roma è in vantaggio, 1-0 sul Midtyjlland al minuto 7. Segna il centrocampista Neil El Aynaoui, che colpisce in bello stile al volo con il destro il preciso cross fatto partire con il mancino da Celik, battendo così il portiere ospite Olafsson.
