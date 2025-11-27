Guaita nuovo portiere del Parma: "La verità è che il tempo passa per tutti. Ma la passione no"

Vicente Guaita, portiere dalla grande esperienza e con quasi cinquecento presenze in carriera tra Liga, Premier League e competizioni europee, si è presentato oggi come nuovo rinforzo per il Parma: "La verità è che il tempo passa per tutti. Inizio a vedere molti giovani. Ma la mia passione non passa. È un campionato nuovo, che non conosco. Ma ho tanti colleghi che mi hanno parlato bene di questa realtà. È stata una decisione difficile da prendere per certi versi: cambiare lingua, anche se italiano e spagnolo sono simili alla fine, spostare la mia famiglia. Siamo qui e spero di essere pronto il prima possibile".

Si sente un titolare?

"Si vedrà alla fine della stagione. Nel corso della mia carriera ho avuto la possibilità e la fortuna di giocare molto nei club dove sono stato. Spero appunto di poter lavorare al più presto anche qui e fare il meglio per la squadra e di migliorarci come squadra il più possibile".

Quali sono stati i suoi primi approcci con Corvi?

"Ricordo di quando ho iniziato e ora è la stessa situazione del mio compagno. La cosa più importante è aiutarlo, mi è sempre piaciuto farlo. A Verona era una partita non facile, ma ha fatto una grande partita. Si è meritato gli applausi di tutti. Deve continuare così, perché il campionato ti obbliga a stare sempre ad alto livello".