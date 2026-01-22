Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giovane al Napoli come Belahyane alla Lazio un anno fa. Sempre dall'Hellas Verona

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 23:35Serie A
Dimitri Conti

Il Napoli ha dato l'accelerata decisiva e si prepara a mettere le mani su Giovane Santana, il talento più brillante dell'Hellas Verona in questo avvio di stagione. Il brasiliano classe 2003 ha segnato 3 gol in questa prima avventura di Serie A con gli scaligeri, offrendo però soprattutto giocate e lampi di classe accecanti, tanto da convincere i campani a puntarci con decisione, dopo che su di lui si stava creando lo scenario per la possibile asta, visto che nelle settimane precedenti si erano informate anche Inter e Juventus, senza scordarsi dell'attuale pressing della Lazio.

La cessione di Giovane al Napoli, che va ancora conclusa e ufficializzata, se dovessero essere confermate le cifre in ballo, ricorderà quella di un anno fa, sempre fatta dall'Hellas Verona, di Reda Belahyane alla Lazio. In che senso? Il significato di questa affermazione va ricercata nella struttura dei due affari, che permette alle società acquirenti (nel gennaio '25 la Lazio, ora il Napoli) di poter operare sul mercato in entrata al netto delle limitazioni economico-finanziarie.

Sì, perché il Napoli acquisterà Giovane dal Verona a titolo definitivo, in un pacchetto complessivo da 20 milioni di euro che comporterà però per gli azzurri un esborso immediato di solo un decimo della cifra. Sono 2 i milioni di base fissa, con una serie di bonus (quasi nella totalità molto semplici) per altri 18. Un anno fa la Lazio acquistava Belahyane (che tra l'altro era stato riproposto indietro in prestito dai capitolini come contropartita, per arrivare a Giovane) a costo zero nell'immediato, con però l'inserimento di quote variabili fino a 9,5 milioni di euro. Così come allora i biancocelesti hanno potuto sfruttare la struttura del trasferimento per superare i paletti, anche il Napoli adesso ha seguito l'esempio. Sempre acquistando dall'Hellas Verona.

