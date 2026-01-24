Giovane-Napoli, arriva anche il comunicato dell'Hellas Verona: svelata la formula

Si completa l’iter che porta Giovane Santana do Nascimento a indossare la maglia del Napoli. Dopo l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, è arrivata anche la nota dell’Hellas Verona a chiarire i termini dell’operazione. Il club gialloblù ha infatti pubblicato la seguente nota ufficiale:

“Hellas Verona FC comunica di aver ceduto alla SSC Napoli – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante brasiliano Giovane. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Giovane, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

L’attaccante brasiliano, 22 anni, ha sostenuto in mattinata le visite mediche a Milano prima di raggiungere la squadra in ritiro. Sarà così immediatamente inserito nel gruppo di Antonio Conte e potrà essere considerato tra le opzioni disponibili per la sfida contro la Juventus, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Un innesto che rafforza l’attacco azzurro in vista della seconda parte di stagione.