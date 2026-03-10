Giovedì c'è la Roma, il Bologna recupera pezzi: Heggem e Miranda sono tornati un gruppo
Notizie positive in casa Bologna in vista dei prossimi impegni stagionali. A partire, ovviamente, dall'andata degli ottavi di Europa League in programma giovedì al Dall'Ara contro la Roma.
A due giorni dalla partita, i rossoblù hanno infatti ripreso gli allenamenti a Casteldebole: lavoro di scarico per i più impiegati col Verona, esercitazioni tattiche e partitella a metà campo per gli altri. Torbjorn Heggem e Juan Miranda - si legge nel report del club - sono rientrati in gruppo e hanno svolto una seduta regolare con i compagni.
Nel frattempo, è stato designato l'arbitro per l'andata degli ottavi di finale Europa League: Bologna-Roma sarà affidata a Sven Jablonski (GER), assistito da Beitinger (GER) e Koslowski (GER), con quarto uomo Osmers (GER) e addetti VAR Dankert (GER) e Schroder (GER).
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.