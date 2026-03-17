Giuffredi: "Non ho fatto pace con Conte, ma come migliora i giovani... Gliene darei 15"

Mario Giuffredi ha avuto da ridire nel recente passato con Antonio Conte a causa dello scarso utilizzo da parte del tecnico del Napoli di Luca Marianucci e non solo. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l'agente è tornato sull'argomento: "Non ho fatto pace con lui, ma ciò non vuol dire che io non stimi l’allenatore. Antonio Conte è un grande allenatore e per me è l’allenatore italiano che incide di più nel migliorare i calciatori".

Giuffredi dunque ha un parere tutto sommato positivo su Conte: "Sul campo è il più forte di tutti, è un allenatore molto forte. Secondo me non sa neanche lui quanto sia forte nel migliorare i giocatori e quanto lo sia nel migliorare i giovani. Forse, nella sua mentalità, è più per i giocatori esperti, ma per me sbaglia perché è il più forte ad allenare e migliorare i calciatori. Lui è uno dei pochi che se gli dai un calciatore lo porta a livelli altissimi. Se fossi un presidente a Conte gli darei quindici giocatori giovani, dopo un anno ho quindici giocatori di grandissimo livello e un patrimonio enorme per la società. I giocatori come li migliora Conte non li migliora nessuno. Tatticamente è un allenatore bravissimo a trasferire i concetti dal punto di vista della mentalità ai suoi giocatori. È un allenatore bravo che ha anche i suoi difetti".

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