L'agente di Marianucci: "Dirò a D'Aversa in faccia ciò che penso. Luca giocherà in Nazionale"

"È troppo facile parlare dopo. Fino a gennaio nessuno parlava di Vergara che era uno dei tanti ragazzi anonimi e poi è successo quello che è successo". Non sono parole banali quelle di Mario Giuffredi, agente di Luca Marianucci, ai microfoni di Radio CRC. Il procuratore infatti ha voluto prendere le parti del suo assistito, attualmente poco utilizzato dal Torino dopo una prima parte di campionato da riserva al Napoli.

Giuffredi non ha dubbi: "Marianucci sarà il difensore della nazionale italiana, nonostante molti non ne parlano bene. Dopo il Mondiale farà parte del gruppo della nazionale poiché è uno dei difensori che ha delle qualità importanti. Non dico il motivo per cui non gioca nelle ultime partite, quello che penso di D’Aversa glielo dirò faccia a faccia quando avrò l’occasione e non pubblicamente".

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