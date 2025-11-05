Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rosso a Diaz per un fallaccio su Hakimi. Grave infortunio ma i bavaresi hanno protestato

I giocatori del Bayern Monaco hanno mostrato sorpresa in campo dopo il cartellino rosso diretto comminato a Luis Diaz, autore di un intervento durissimo su Achraf Hakimi. Ma a fine partita, la reazione dei bavaresi è stata più misurata e comprensiva, considerato anche che il terzino marocchino sembra essersi gravemente infortunato.

Le immagini parlano chiaro: al 48' del primo tempo, l’ala colombiana (autore della doppietta decisiva) si è lanciata con entrambi i piedi sul terzino del PSG, bloccandogli la caviglia sinistra. Le lacrime di Hakimi e la sua uscita per infortunio lasciavano pochi dubbi sulla gravità del gesto. Tuttavia, sul momento, diversi giocatori del Bayern hanno circondato l’arbitro Maurizio Mariani per protestare contro la decisione. A partita conclusa, però, il tono è cambiato. "Lucho era frustrato, aveva appena perso palla", ha spiegato Joshua Kimmich a Prime Video. "Ho visto l’azione solo di sfuggita, ma si vede che Hakimi gli passa davanti e lui lo colpisce basso. È stata una brutta entrata".

Anche l’allenatore Vincent Kompany, vicino all’azione, ha riconosciuto l’errore dopo aver minimizzato inizialmente: "Peccato per Hakimi, spero non sia nulla di serio. All’inizio non pensavo fosse così", ha detto a Sky Austria, ricordando l’infortunio di Musiala contro Donnarumma nella scorsa estate. Il capitano Manuel Neuer, più distante, ha preferito non giudicare: "Mi hanno detto che non sembrava da espulsione, ma bisogna rivederla". Il portiere ha poi rivelato che Diaz era molto deluso all’intervallo e sperava che la squadra riuscisse comunque a mantenere il vantaggio.

