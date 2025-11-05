Koopmeiners: "In questo ruolo posso essere il vero me. Spalletti? C'è un'energia nuova"

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus che ultimamente viene schierato in difesa, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo l'1-1 contro lo Sporting CP: "Siamo molto aggressivi, ho visto Conceicao e Yildiz in difesa, di questo abbiamo bisogno. Ma è vero, contano solo i risultati, specialmente in questo momento, visto che non abbiamo troppi punti in Champions. Dobbiamo guardare il video perché ci sono tante cose che possiamo migliorare per le prossime partite, ma anche trovare quello di cui abbiamo bisogno per fare più gol".

Ci spiega come è nata l'idea di metterla in difesa.

"Sicuramente devo trovare ancora la quadra perché ci ho giocato tanti anni fa, ma mi sento molto meglio perché in questo ruolo posso giocare con la mia qualità, posso aiutare la squadra. Sono uno che vuole la palla, che vuole spingere e fare passaggi su Yildiz e i centrocampisti. Sono felice di giocare qui, mi sento troppo comodo, ci sono altre cose che voglio migliorare per aiutare la squadra".

Bisogna lavorare su come eludere il pressing avversario?

"Nei primi 15 minuti non abbiamo trovato il modo perfetto in difesa, dopo sì. Quando lo facciamo possiamo spingere anche di più, poi è più facile anche per gli attaccanti e i centrocampisti".

Come si è presentato Spalletti e in che cosa vi ha aiutato?

"C'è una nuova energia, giochiamo di più e diverso. Comunque è anche nostra responsabilità perché non possono mancare mai cuore ed energia. Non è che non abbiamo dato il 100%, ma dobbiamo fare meglio nei dettagli, ce lo ha detto il mister. Con lui abbiamo fatto due gare solide".

Che cosa ha dovuto passare visto che ancora non si è visto il vero Koopmeiners?

"È vero, lo sento anche io. Voglio fare di più ogni giorno, ma l'ho detto anche al club, quando gioco in un ruolo che non è il mio… Contro il Villarreal ho giocato nella posizione di Conceicao, non sono io. Ora gioco in una posizione dove posso esprimere le mie qualità. Ho sentito in qualche momento che il ruolo non era il mio. Ho dato il 100%, ma così è più difficile. Devo fare meglio, ma ora mi sento molto meglio, in questa posizione posso fare veramente Koopmeiners".

La classifica non è ottima.

"Sì, è vero. Abbiamo fatto una partita positiva, ma contano i risultati. Manca ancora una cosa per fare l'ultimo passaggio e fare più gol".

C'è tanta differenza tra Serie A e Champions?

"Per la Juventus ogni partita la devi vincere. Questo è importante".