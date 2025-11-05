Milan, Panichelli per l'attacco. Intanto si accelera per il rinnovo di Saelemaekers

Il Milan lo segue da tempo e Joaquin Panichelli gli ha tanto materiale da studiare coi suoi gol a raffica in Ligue 1. Non è l’unico profilo sul taccuino di Tare e Moncada, ci sono altre punte che i rossoneri seguono. Lo stesso Artem Dovbyk della Roma, dove in estate i rossoneri avevano provato ad imbastire una trattativa di scambio con Gimenez, continua ad essere un nome valido.

Poi la società rossonera nelle prossime settimane cercherà di chiudere i rinnovi di almeno un paio di giocatori. In cima alla lista c’è il contratto di Alexis Saelemaekers, giocatore prezioso per Allegri, che in estate ha voluto trattenere a tutti i costi nonostante il pressing della Roma. L’esterno belga ha un legame con il Diavolo fino al 30 giugno 2026, ma si sta lavorando con l’entourage del giocatore per estendere di almeno altri due anni. Contatti già avvenuti e volontà di proseguire insieme. Per il Corriere dello Sport discorso simile per il difensore inglese Fikayo Tomori. Ci sono stati incontri con il suo agente e l’idea è quella di proseguire oltre la scadenza del 2027. Per l’ex Chelsea è pronta un’estensione con adeguamento del salario.

Il Milan vorrebbe allungare il legame anche con Christian Pulisic, ma al momento non si registrano incontri con il suo entourage. D’altronde l’americano scade nel 2027 ma il club può esercitare una clausola per l’estensione unilaterale fino al 2028, e per questo non c’è preoccupazione.