TMW Le prime mosse di Galloppa da allenatore della Fiorentina: difesa a quattro e Martinelli

Arrivano alcune prime indicazioni tattiche dalla rifinitura della Fiorentina, che domani sarà impegnata sul campo del Mainz per la 3^ giornata della Fase Campionato di Conference League. Sarà la prima partita sulla panchina viola del tecnico ad interim Daniele Galloppa, promosso dalla Primavera e pronto anche a imporre però allo stesso tempo importanti cambiamenti al presente tattico dei viola.

Secondo quanto raccolto e ricostruito da TMW, infatti, per esempio è molto concreta l'ipotesi che domani la Fiorentina venga schierata con una difesa a quattro e che si assista al debutto stagionale di Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 molto ben recensito che avrà quindi modo di misurarsi in una partita seria come quella europea in terra tedesca.

Pronti a trovare spazio anche altri ex calciatori passati proprio dalla Primavera di Galloppa come Pietro Comuzzo, al centro della difesa, e Niccolò Fortini sulla corsia di destra. In aria di titolarità a Magonza anche Fabiano Parisi, che si appresta a riprendersi la fascia di sinistra della retroguardia. Insomma, sarà pure un allenatore ad interim, ma Galloppa non sembra proprio aver timore di prendere decisioni coraggiose, per provare a lasciare il suo timbro.