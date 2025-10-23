Gli allenatori di Morata: "Simeone mi ha dato motivazione, Conte insegnato la tattica"

“Ho lavorato con tanti tecnici, tra i migliori al mondo, e ognuno mi ha lasciato qualcosa”. Alvaro Morata, nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del Como, ha parlato di alcuni degli allenatori con cui ha lavorato nella sua carriera: “Simeone mi ha dato motivazione, Conte mi ha insegnato la tattica. Sono contento anche perché il nostro allenatore qui ha collaborato con i più grandi. Ha un carattere forte e spero che questa stagione possa regalarci soddisfazioni”.

Proprio Cesc Fabregas, del resto, è stato fondamentale per il sì dell’ex Juve e Milan alla corte del club lariano: “Quando ho ricevuto la chiamata ho detto subito che era un progetto incredibile. Lo scorso anno ci ho giocato contro e abbiamo sofferto tanto. Ho visto con i miei occhi che il Como sta diventando un grande club, con ambizioni e strutture importanti. È un progetto serio, con un grande allenatore: per me una grande opportunità. Non ho dovuto pensarci troppo. Cesc è una leggenda, con enorme esperienza, e ho seguito sia la testa sia il cuore”.

A Como, la famiglia Morata sembra trovarsi decisamente bene: “Sono fortunato ad avere la mia famiglia. Ora capisco che le cose più importanti nella vita sono famiglia, salute e felicità. Il calcio è il nostro lavoro, ma la famiglia è la vita. Anche i miei figli sono motivati, vogliono giocare a Como e sono entusiasti. Non vedono l’ora di vivere l’esperienza con la squadra”.