Napoli, De Laurentiis a pranzo con la squadra: nessun colpevole, responsabilità comune

Il Napoli si è ritrovato ieri al centro sportivo per una riunione lunga e intensa, fatta di immagini, autocritica e confronto diretto. Tutti - a partire da Antonio Conte - hanno riconosciuto le proprie responsabilità dopo il disastro di Eindhoven, una sconfitta che ha messo a nudo limiti e fragilità di una squadra smarrita. A scriverlo è il Corriere della Sera.

Il tecnico ha chiesto un cambio di rotta immediato, rilanciando il concetto di “noi” e facendo appello ai leader dello spogliatoio per ritrovare compattezza e spirito di sacrificio. A pranzo l’intera squadra ha condiviso un tavolo con De Laurentiis, presente per ribadire sostegno e unità: nessun colpevole, ma responsabilità comune.