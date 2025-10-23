Napoli, De Laurentiis a pranzo con la squadra: nessun colpevole, responsabilità comune
Il Napoli si è ritrovato ieri al centro sportivo per una riunione lunga e intensa, fatta di immagini, autocritica e confronto diretto. Tutti - a partire da Antonio Conte - hanno riconosciuto le proprie responsabilità dopo il disastro di Eindhoven, una sconfitta che ha messo a nudo limiti e fragilità di una squadra smarrita. A scriverlo è il Corriere della Sera.
Il tecnico ha chiesto un cambio di rotta immediato, rilanciando il concetto di “noi” e facendo appello ai leader dello spogliatoio per ritrovare compattezza e spirito di sacrificio. A pranzo l’intera squadra ha condiviso un tavolo con De Laurentiis, presente per ribadire sostegno e unità: nessun colpevole, ma responsabilità comune.
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
