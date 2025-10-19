Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, Fabregas: "Nico Paz può arrivare dove vuole, non giudico Morata per i gol"

Como, Fabregas: "Nico Paz può arrivare dove vuole, non giudico Morata per i gol"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:08Serie A
Marco Pieracci

Cesc Fabregas, allenatore del Como, analizza ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 sulla Juventus: "L'idea non cambia, poi dipende anche dalle altre squadre. Oggi sono orgoglioso, abbiamo parlato dell'essere vincenti e odiare la sconfitta lottando l'uno con l'altro per essere una famiglia. Lo abbiamo dimostrato ancora una volta, ritrovando anche i nostri tifosi che ci spingono: quando siamo uniti, con questa mentalità, siamo forti".

Morata in crescita?
"Alvaro ha fatto la partita perfetta per quello che io volevo da lui, sfortunatamente l'attaccante viene giudicato solo per il gol ma non per me. Oggi ha dimostrato perché è qua, la squadra ha giocato in maniera solidale contro la Juve che tra tre giorni va a giocare a Madrid col Real. Per questo do tanto valore a questa vittoria, tatticamente abbiamo preparato una grande partita".

Palle inattive decisive?
"Analizziamo tutte le partite, lavoriamo molto sulle palle inattive perché ti possono far vincere e siamo stati bravi".

Diao ha recuperato prima del previsto?
"E' stata una scelta forzata, non si è mai allenato con la squadra, è mancato sei mesi e potete capire l'importanza di questo giocatore. Inizierà ad allenarsi martedì e piano piano proveremo a farlo rientrare quando sarà pronto".

Che effetto le ha fatto rivedere Wenger?
"E' venuto un'ora prima della gara nel mio ufficio con Henry, lo ringrazio perché a 16 anni ha creduto in me come io credo in Nico Paz, che è un campione. Sono molto fiducioso sul suo futuro, perché capisco quando un giocatore ha la testa per diventare un top, se continua così può arrivare dove vuole".

Articoli correlati
Il Como fa l'impresa con la Juve, a breve parla Fabregas in conferenza Il Como fa l'impresa con la Juve, a breve parla Fabregas in conferenza
Arriva la Juventus al Sinigaglia ma La Provincia scrive in apertura: “Il Como non... Arriva la Juventus al Sinigaglia ma La Provincia scrive in apertura: “Il Como non ha paura”
Ds Como: "Affrontiamo la Juve con l'ambizione matta di voler vincere" Ds Como: "Affrontiamo la Juve con l'ambizione matta di voler vincere"
Altre notizie Serie A
Juventus, Tudor: "Difesa a 4? Scelta giusta, la partita è finita dopo il loro raddoppio"... Juventus, Tudor: "Difesa a 4? Scelta giusta, la partita è finita dopo il loro raddoppio"
Como, Fabregas: "Nico Paz può arrivare dove vuole, non giudico Morata per i gol" Como, Fabregas: "Nico Paz può arrivare dove vuole, non giudico Morata per i gol"
Como, Perrone: "Mentalità vincente, possiamo vincere con qualsiasi avversario" Como, Perrone: "Mentalità vincente, possiamo vincere con qualsiasi avversario"
Ancora Nico Paz, sempre Nico Paz: la Serie A ha un fuoriclasse assoluto, col futuro... Ancora Nico Paz, sempre Nico Paz: la Serie A ha un fuoriclasse assoluto, col futuro incerto
Genoa, Malinovskyi: "Ora bisogna fare punti. Inizio stagione altalenante" Genoa, Malinovskyi: "Ora bisogna fare punti. Inizio stagione altalenante"
Parma, Delprato: "Marassi campo difficile. I risultati arriveranno" Parma, Delprato: "Marassi campo difficile. I risultati arriveranno"
Como, Nico Paz: "La gente si identifica in me, orgoglioso di giocare per l'Argentina"... Como, Nico Paz: "La gente si identifica in me, orgoglioso di giocare per l'Argentina"
Parma, Cuesta: "La maturità si trova attraverso il gioco. Cremaschi può darci una... Parma, Cuesta: "La maturità si trova attraverso il gioco. Cremaschi può darci una mano"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, Kean dovrebbe farcela
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor cambia e passa al 4-3-3, David dal 1'
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
4 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Lookman sorpassa Krstovic, può giocare falso nove
5 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ancora Nico Paz, sempre Nico Paz: la Serie A ha un fuoriclasse assoluto, col futuro incerto
Immagine top news n.1 Dalla "pareggite" alla prima sconfitta: la Juve crolla a Como e Tudor fa peggio di Thiago Motta
Immagine top news n.2 Como, un’impresa che mancava da 73 anni: Kempf-Nico Paz affondano la Juve 2-0
Immagine top news n.3 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Immagine top news n.4 Milan, Loftus-Cheek non ce la fa e non va neanche in panchina: come cambia la formazione
Immagine top news n.5 Como-Juventus, le formazioni ufficiali: ecco l'ex Morata dal 1', la scelta su Vlahovic
Immagine top news n.6 L'attacco della Roma è un problema: Gasperini trovi il suo centravanti, altrimenti si fa dura
Immagine top news n.7 È l'Inter di Bonny e Pio Esposito. Rispetto all'anno scorso le alternative sono decisive
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
Immagine news podcast n.2 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.3 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.4 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Tudor: "Difesa a 4? Scelta giusta, la partita è finita dopo il loro raddoppio"
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Nico Paz può arrivare dove vuole, non giudico Morata per i gol"
Immagine news Serie A n.3 Como, Perrone: "Mentalità vincente, possiamo vincere con qualsiasi avversario"
Immagine news Serie A n.4 Ancora Nico Paz, sempre Nico Paz: la Serie A ha un fuoriclasse assoluto, col futuro incerto
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Malinovskyi: "Ora bisogna fare punti. Inizio stagione altalenante"
Immagine news Serie A n.6 Parma, Delprato: "Marassi campo difficile. I risultati arriveranno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Modena, le formazioni ufficiali: per il big match Inzaghi e Sottil vanno sul sicuro
Immagine news Serie B n.2 Attacco frontale della moglie di Donati alla Samp: "Gli avete fatto prendere la vostra mxxxa"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, D'Angelo sempre più verso l'esonero. Contatti con l'Empoli per Pagliuca
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Francesconi: "Successo dal valore altissimo. Non era scontato ribaltarla"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Simic: "Sconfitta che fa male. Purtroppo gli episodi costano caro"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, primo gol fra i professionisti per Bozzolan: "Gioia che sto realizzando pian piano"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bentornato Pettinari. Dopo più di mille giorni l'attaccante torna al gol con la Ternana
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Anzolin dopo il pari con la Pergolettese: "Potevamo vincerla"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 10ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Vittorie per Ternana e Casertana
Immagine news Serie C n.4 Lupo sull'addio al Cosenza: "Non c'erano più le condizioni per proseguire"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 10ª giornata: all'intervallo ancora sullo 0-0 i due anticipi delle 12:30
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Marino: "Sappiamo che la maratona è lunga, l'obiettivo è fare più punti possibile"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 3ª giornata: Roma corsara in casa del Napoli: finisce 1-3
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 3ª giornata: Napoli-Roma 0-0 al 45'. Infortunio alla Greggi
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, prosegue la 3ª giornata: alle 15.30 c'è Lazio-Juventus, chiude Inter-Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?