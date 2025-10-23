Torino, Vagnati: "Contro il Napoli abbiamo dimostrato di volerla portare a casa"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, parla ai microfoni di Sky Sport a margine dell'allenamento a porte aperte della squadra granata. Questo il suo pensiero sul rendimento di Simeone: "Il calcio è uno sport di squadra e Simeone fa parte di una squadra che sabato contro il Napoli ha fatto una partita di voglia, di gruppo, dimostrando di volerla portare a casa e ci metto dentro anche lo stadio. I risultati si fanno tutti insieme e Simeone sta facendo la sua parte molto bene".

Sulla squadra ha aggiunto: "Dobbiamo pensare che abbiamo già fatto il salto di qualità, dobbiamo pensare che abbiamo delle qualità che le abbiamo dimostrate, motivo per cui dobbiamo metterle in campo domenica contro un avversario sicuramente difficile. Dobbiamo avere una identità in fase di possesso e non possesso, giocare con una punta in più, un esterno o altro dipende anche dall'avversario".

Al Torino manca ancora Zapata, quanto manca al suo rientro?

"Duvan lo conosciamo, è un grande campione e quando entra in campo è importante per quello che trasferisce alla squadra e agli avversari. Quando ci sono questi infortuni, se si affrettano i tempi ci sono sempre delle ripercussioni. Noi lo aspettiamo e ci aspettiamo dei passi in avanti".