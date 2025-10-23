Alvaro Morata, preso da Fabregas non per i gol. Più in Italia che in Spagna in dodici anni

Alvaro Morata può legittimamente sentirsi per metà italiano. Perché la sua carriera è sbocciata alla Juventus, dove è arrivato dal Real Madrid agli albori della sua carriera, salvo poi tornarci dopo un anno in Galacticos, due al Chelsea e uno all'Atletico Madrid. Di nuovo biennio Juve, poi biennio Atletico, Milan e ora Como. Insomma, cinque stagioni e mezzo in Italia nelle ultime dodici, quattro in Spagna, due in Inghilterra e sei mesi in Turchia.

Cesc Fabregas, dopo la sfida contro la Juventus, lo ha esaltato. "Alvaro ha fatto la partita perfetta per quello che io volevo da lui, sfortunatamente l'attaccante viene giudicato solo per il gol ma non per me. Oggi ha dimostrato perché è qua, la squadra ha giocato in maniera solidale contro la Juve che tra tre giorni va a giocare a Madrid col Real. Per questo do tanto valore a questa vittoria, tatticamente abbiamo preparato una grande partita".

Più o meno quanto fatto con la Spagna nell'ultimo Europeo, vinto proprio con Morata capitano. Perché, come Giroud nel Mondiale 2018, non è stato certo messo in campo per i gol, ma per i movimenti fatti anche in fase difensiva, non solo in quella offensiva. Oggi Alvaro Morata compie 33 anni.