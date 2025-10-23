Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Alvaro Morata, preso da Fabregas non per i gol. Più in Italia che in Spagna in dodici anni

Alvaro Morata, preso da Fabregas non per i gol. Più in Italia che in Spagna in dodici anniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Alvaro Morata può legittimamente sentirsi per metà italiano. Perché la sua carriera è sbocciata alla Juventus, dove è arrivato dal Real Madrid agli albori della sua carriera, salvo poi tornarci dopo un anno in Galacticos, due al Chelsea e uno all'Atletico Madrid. Di nuovo biennio Juve, poi biennio Atletico, Milan e ora Como. Insomma, cinque stagioni e mezzo in Italia nelle ultime dodici, quattro in Spagna, due in Inghilterra e sei mesi in Turchia.

Cesc Fabregas, dopo la sfida contro la Juventus, lo ha esaltato. "Alvaro ha fatto la partita perfetta per quello che io volevo da lui, sfortunatamente l'attaccante viene giudicato solo per il gol ma non per me. Oggi ha dimostrato perché è qua, la squadra ha giocato in maniera solidale contro la Juve che tra tre giorni va a giocare a Madrid col Real. Per questo do tanto valore a questa vittoria, tatticamente abbiamo preparato una grande partita".

Più o meno quanto fatto con la Spagna nell'ultimo Europeo, vinto proprio con Morata capitano. Perché, come Giroud nel Mondiale 2018, non è stato certo messo in campo per i gol, ma per i movimenti fatti anche in fase difensiva, non solo in quella offensiva. Oggi Alvaro Morata compie 33 anni.

Articoli correlati
Como, Fabregas: "Nico Paz può arrivare dove vuole, non giudico Morata per i gol" Como, Fabregas: "Nico Paz può arrivare dove vuole, non giudico Morata per i gol"
Morata non ha ancora il suo posto sul lago. Con la sua Juve per trovare la prima... Morata non ha ancora il suo posto sul lago. Con la sua Juve per trovare la prima gioia in maglia Como
Fabregas, una vittoria che manca da oltre 70 anni. E Morata affronta la Juve da grande... Fabregas, una vittoria che manca da oltre 70 anni. E Morata affronta la Juve da grande ex
Altre notizie Nato Oggi...
Alvaro Morata, preso da Fabregas non per i gol. Più in Italia che in Spagna in dodici... Alvaro Morata, preso da Fabregas non per i gol. Più in Italia che in Spagna in dodici anni
Matteo Gabbia, tornato al Milan dopo sei mesi di Villarreal. E capitano nelle ultime... Matteo Gabbia, tornato al Milan dopo sei mesi di Villarreal. E capitano nelle ultime settimane
Ademola Lookman, la notte di Dublino per (non) cambiare la carriera. Due anni alla... Ademola Lookman, la notte di Dublino per (non) cambiare la carriera. Due anni alla scadenza
Evan Ferguson, a Roma per cercare di ritornare se stesso. Dopo due stagioni deludenti... Evan Ferguson, a Roma per cercare di ritornare se stesso. Dopo due stagioni deludenti
Alejandro Balde, infortunato all'Europeo dell'anno scorso. Salvo poi tornare in auge... Alejandro Balde, infortunato all'Europeo dell'anno scorso. Salvo poi tornare in auge
Aleksey Miranchuk, un dopo Ilicic non troppo convincente. Ma con un trofeo in più... Aleksey Miranchuk, un dopo Ilicic non troppo convincente. Ma con un trofeo in più
Paulo Roberto Falcao, c'era chi gli avrebbe preferito Zico. Due Coppe Italia e uno... Paulo Roberto Falcao, c'era chi gli avrebbe preferito Zico. Due Coppe Italia e uno Scudetto
Jorge Campos, tornare in campo vicino ai sessant'anni. Per ora senza esordire Jorge Campos, tornare in campo vicino ai sessant'anni. Per ora senza esordire
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
3 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
4 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine top news n.1 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.2 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.3 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine top news n.4 C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato
Immagine top news n.5 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
Immagine top news n.6 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
Immagine top news n.7 Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.3 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.4 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi della frenata del Napoli di Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Taldo: "Siamo alla ricerca di un'identità, ma Menechini resta al suo posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine news Serie A n.2 Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Immagine news Serie A n.3 Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Immagine news Serie A n.4 Udinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Di Gregorio protagonista al "Bernabeu": tre parate per spegnere anche il mercato
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, bilancio dopo tre gare di Champions League. Il confronto dal 2019 ad oggi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dagasso: "Con la Nazionale U21 ho ritrovato il Baldini di Pescara: stessa intensità"
Immagine news Serie B n.2 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria, Langella: "Pieno supporto, via i fornitori sospetti"
Immagine news Serie B n.5 Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.5 Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Immagine news Serie C n.6 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?