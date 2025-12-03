Godin: "Il mio miglior ricordo al Mondiale è il gol all'Italia nel 2014, mi ringraziano ancora"

Diego Godin, ex difensore dell'Inter e della Nazionale uruguaiana, ha concesso un'intervista ai canali ufficiali della FIFA per presentare il Mondiale del 2026: "Il nuovo formato dà un'opportunità anche ad altre nazionali di giocare il Mondiale, questo genera più competizione e più partite. Spero che sia un Mondiale molto combattuto e che ovviamente il mio Uruguay sia protagonista. La Celeste ha la qualità per farlo".

Sui suoi migliori ricordi: "Il miglior ricordo da tifoso è il Mondiale del 1994, avevo appena 9 anni e me lo ricordo bene. Come giocatore mi sono goduto tutti e quattro i Mondiali che ho giocato, alternando momenti felici a momenti meno felici. Nel 2014 ho fatto un gol importante per me e per la mia gente, abbiamo battuto l'Italia e ancora oggi tutti mi ricordano quel gol, ringraziandomi. Mi viene la pelle d'oca se ci ripenso, non c'è cosa più bella".