Klose: "Gli ultimi tre allenatori della Lazio? Le dimissioni non sono mai un buon segnale..."

Il passato da bomber, di Lazio, Bayern Monaco e Germania, il presente da allenatore del Norimberga, Miroslav Klose è stato intervistato quest'oggi dal Corriere di Roma. Queste le sue parole: "Conoscendo l’ambiente credo che i problemi vengano percepiti peggio visti i risultati della Roma, la Lazio però è e resta un club affascinante. E secondo me gioca anche bene. L’idea tattica è chiara e percepibile, questo è importante".

Come può rilanciare la proprietà?

"Credo si debba sempre puntare sui giovani. Ritengo sia importante fare un’analisi profonda della strada che si vuole imboccare. Che tipo di calcio vogliono vedere i tifosi? A cosa tengono loro? Quali giocatori ci sono in rosa e quali possono essere rappresentativi? I calciatori vengono per guadagnare o perché credono di poter raggiungere il successo col club? Si deve sempre cercare di fare un passo per volta, ma soprattutto bisogna mettere un freno ai problemi. E poi cominciare a migliorare un dettaglio dopo l’altro. Per esempio sui giovani: ognuno deve avere un programma d’allenamento diverso".

Gli ultimi tre allenatori della Lazio si sono tutti dimessi...

"Ci sono sicuramente motivi che hanno spinto Sarri, Tudor e Baroni a fare un passo indietro. Le dimissioni non sono mai un buon segnale, ma non è giusto da lontano esprimere un giudizio".